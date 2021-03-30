За долги банков-банкротов заплатят их бывшие акционеры, - Федорив

Убытки обанкротившихся банков перестанут быть проблемой только государства и вкладчиков; основная финансовая ответственность за банкротства будет возложена на бывших акционеров и ТОП-руководителей таких банков.

Это произойдет в случае реструктуризации долгов Фонда гарантирования вкладов. Об этом заявил руководитель практики реструктуризации KPMG в Украине Юрий Федорив в комментарии изданию "НВ".



Как говорится в публикации, долги Фонда возникли в год банкопада, когда с рынка было выведено 95 из 175 обанкротившихся банков и их вкладчикам было выплачено за государственные средства около 90 млрд грн через Фонд гарантирования. 80 млрд грн предоставило Фонду государство в виде займов под 10-12% годовых, еще 10 млрд грн Фонд выплатил из средств, накопленных за счет вкладов банков. По этим кредитам Фонд до сих пор должен госбюджету более 111 млрд грн - почти 47 млрд грн основного долга и еще 64 млрд грн процентов.



Погашение этого долга осуществляется за счет средств Фонда, то есть, из вкладов действующих банков в ФГВФЛ, и реструктуризация этого долга была одним из условий возобновления сотрудничества Украины с МВФ. В прошлом году Совет по финансовой стабильности (в который входят Председатель и первый заместитель председателя НБУ, министр финансов, председатель Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Директор-распорядитель ФГВФЛ, заместитель министра финансов) утвердил концепцию и План Реструктуризации долгов ФГВФЛ. Ею предусмотрено, что начисленные проценты будут погашаться за счет средств, взимаемых с бывших владельцев и связанных лиц, чьи действия привели к неплатежеспособности банков, и поступлений от ликвидационных процедур, в частности, продажи активов. Обеспечить эффективность этой работы, в частности, должна и недавно созданная Межведомственная рабочая группа по вопросам возвращения активов обанкротившихся банков во главе с премьер-министром страны.



Таким образом будет уменьшена финансовая нагрузка на действующие банки, которые платят взносы в ФГВФЛ, а государство сможет вернуть свои средства.



"Предложенная схема реструктуризации является лучшим компромиссом между ФГВФЛ и Министерством финансов и соответствует лучшим международным практикам реструктуризации задолженности. Она предполагает "прощение" долга, но в то же время возлагает едва ли не основную финансовую ответственность на бывших акционеров и ТОП-руководителей банков, чья деятельность привела к неплатежеспособности возглавляемых ими учреждений. Для нас, как для советников и участников процесса разработки плана реструктуризации, было принципиально важно разработать такой план, который бы предусматривал справедливый подход: ответственность за прошлый кризис в первую очередь несут должностные лица неплатежеспособных банков, а не действующие банки-участники Фонда", - сказал Юрий Федорив.



По словам экспертов, вопрос реструктуризации долгов Фонда должен быть принят на законодательном уровне, что позволит перейти к повышению гарантированной суммы возмещения по вкладам (сейчас составляет 200 000 грн). Все эти три пункта логично принимать единым пакетом, ведь только тогда их реализация будет иметь положительный кумулятивный эффект, кроме того, соответствующее "пакетное голосование" согласовано Международным валютным Фондом и Советом по финансовой стабильности.