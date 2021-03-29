Минздрав ожидает первую поставку вакцин от COVAX до 15 апреля, - Степанов

Министерство здравоохранения (МОЗ) ожидает первую поставку вакцин от COVAX до 15 апреля.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это первая поставка в рамках COVAX, если быть точным, то 360 тыс. Доз AstraZeneca и 117 тыс. Доз Pfizer мы ожидаем до 15 апреля. Это та информация, которую мы имеем от COVAX. ... Всего в сроки до 1 июня мы должны получить 1,7 млн доз вакцин в рамках COVAX ", - сказал Степанов.

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Он напомнил, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина должна получить 8 млн доз вакцины от COVID-19.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 585 человек, всего - 198 465.

23 февраля в Украину прибыла партия из 500 тыс. Доз вакцины против коронавируса CoviShield, разработанная Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Кроме того, 25 марта в Украину доставили первую партию - 215 тыс. Доз - вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech.

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Также в Украине зарегистрирована вакцина американской компании Pfizer.