Судьбу дела о подкупе руководства НАБУ и САП будет решать не ВАКС, а Киевский апелляционный суд
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Отмечается, что соответствующее решение приняла коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда 26 марта 2021г.
В НАБУ считают указанное решение Верховного суда таким, что "фактически легитимизирует нарушение УПК Украины, где четко обусловлена исключительная подследственность и подсудность по уголовным производствам НАБУ и САП".
Кроме того, в Бюро не исключают риск того, что такой "подход Верховного суда в будущем может помешать справедливому правосудию в отношении подозреваемых".
Напомним, 12 июня первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).
Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. 5 миллионов долларов были предназначены руководителям НАБУ и САП, еще 1 миллион долларов Ильяшенко, Кича и Мазурова собирались поделить между собой.
В июле НАБУ и САП заочно сообщили Злочевскому о подозрении. В августе его объявили в розыск и заочно арестовали.