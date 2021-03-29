Венецианская комиссия рассмотрит законопроект об избрании членов Высшего совета правосудия

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) рассмотрит законопроект об избрании (назначении) на должности членов Высшего совета правосудия Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"От председателя Верховной Рады поступил запрос о предоставлении срочного заключения по проекту изменений относительно процедуры избрания (назначения) членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП ", - говорится в сообщении Венецианской комиссии.

Напоминаем, 15 февраля 2021 г. в Верховной Раде зарегистрировали три президентских законопроекта о некоторых вопросах деятельности Верховного суда и Высшего совета правосудия, и в частности проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП (№5068).

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