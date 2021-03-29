Офис Генпрокурора открыл производство в отношении соратника Коломойского нардепа Палицы, - ЦПК

Офис Генерального прокурора 20 января 2021 открыл уголовное производство в отношении народного депутата, лидера партии "За майбутнє" Игоря Палицы.

Об этом в Facebook сообщает Центр противодейтсвия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Нардеп Игорь Палица начал открещиваться от связей с Игорем Коломойским после того, как олигарх попал под американские санкции. Конечно, это неправда и мы в Центре Противодействия Коррупции в заявлении о возможном совершении преступления Палицей описали все его связи с олигархом и незаконные, на наш взгляд, действия. В частности, мы выяснили, что уровень задекларированных расходов Палицы превышает уровень его задекларированных доходов, а операции по купле-продаже недвижимости в Украине и за рубежом имеют признаки отмывания (легализации) средств", - говорится в сообщении.

В ЦПК добавили, что Офис Генпрокурора открыл соответствующее уголовное производство в отношении Палицы, а расследование ведет ГБР.

По данным ЦПК, производство было открыто еще в январе 2021 года.

Напомним, 5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен наложил санкции на "олигарха и бывшего украинского чиновника" Игоря Коломойского, а также его жену, дочь и сына. Блинкен пояснил, что имеет в виду деятельность Коломойского в 2014-2015 годах в должности председателя Днепропетровской облгосадминистрации. По словам госсекретаря, олигарх использовал в те времена свою власть и политическое влияние "для личной выгоды". Ограничения при этом лишь одно - запрет на въезд в США.

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