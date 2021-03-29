Вмешательство власти в конфликт вокруг "Нефтегаздобычи" является угрозой ее рейтингу, - журналист

Конфликт вокруг крупнейшей газодобывающей компании "Нефтегаздобыча" докатился до руководства "Слуги народа" и офиса президента.

Вмешательство в него власти может поставить под угрозу как рейтинг президента Зеленского, который строится в том числе на полном отсутствии коррупционных обвинений в его адрес.

Такое мнение выразил главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина в материале "Старая история. Как конфликт вокруг "Нефтегаздобычи" может отразиться на власти Зеленского".

"Президентство Зеленского – это уже четвертое президентство, при котором развивается драма крупнейшего частного газодобытчика страны. Гремели революции и началась война, но при каждой власти в той или иной форме всплывает одна и та же история – разборки акционеров "Нефтегаздобычи", - пишет Щербина.

По словам Щербины, также при каждой власти находились и влиятельные желающие поучаствовать в конфликте.

"Каждый раз начинаются уголовные дела, громкие обыски и подозрения, брифинги и героические доклады о раскрытии древних преступлений. Но заканчивается все появлением самозваных "медиаторов", предлагающих за сиротскую дольку решить вопрос, зайти к "первому", объяснить и передать команду. Результат – шлейф коррупционных обвинений. Хотя бы потому, что в Украине никто и никогда не поверит в участие политических персон в решении бизнесового конфликта "за просто так", - объясняет Щербина.

На этот раз один из участников конфликта – обладатель депутатского мандата "Слуги народа" Олег Семинский, использующий свой статус для получения либо 150 миллионов долларов, либо 10% акций "Нефтегаздобычи".

"По словам акционера компании, Семинский якобы нашел общий язык с лидером фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. В разговорах вокруг очередного скандала, связанного с "Нефтегаздобычей", зашла речь о желании участников мероприятия доложить вопрос президенту Владимиру Зеленскому", - пишет Щербина.

Автор также выразил мнение, что попытка Семинского использовать партийную принадлежность с целью заручиться поддержкой президента может негативно отразиться на репутации самой власти.

"Одной из главнейших составляющих безусловного успеха (Зеленского – Ред.), убежден, является отсутствие коррупционных обвинений, во всяком случае, в отношении лично президента. Грубо говоря, в общественном сознании – это первый президент, который не ворует. Проблема в том, что это – очень хрупкий материал. Одним неосторожным движением можно зарезать все политические достижения в один миг. Особенно, когда эти неосторожные движения совершаются таким острым инструментом, как конфликт вокруг "Нефтегаздобычи", - резюмирует Щербина.