Сюмар о довыборах на Прикарпатье: Точно победил админресурс и точно проиграли патриотические силы, которые не смогли объединиться до конца

Партии национал-патриотического лагеря должны объединять свои усилия, чтобы противостоять админресурсу, который объединяется с олигархами.

Об этом по итогам довыборов на 87 округе в Ивано-Франковской области заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ.

"Точно победил админресурс и точно, к сожалению, проиграли патриотические силы. Потому что не смогли объединиться до конца.

Как вы знаете, мы сняли своего кандидата Марусю Зверобой в поддержку другого кандидата свободовца Руслана Кошулинского. Сделали мы это с призывом к объединению ко всем демократическим силам для того, чтобы показать, что украинская идея, украинские патриоты способны объединяться в противостоянии с этим административным ресурсом", - напомнила Сюмар.

"Однако, к сожалению, в 87 округе кроме "Европейской Солидарности" Руслана Кошулинского больше никто не поддержал. Другие политические силы поддерживали каких-то маргинальных кандидатов", - отметила Виктория Сюмар.

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Сюмар отметила, что админресурс в округе на Прикарпатье был представлен двумя кандидатами. "Первая ипостась админресурса - это Александр Шевченко, кандидат от "За будущее", который имеет прямое отношение к горнолыжному курорту "Буковель". Но ключевое - он получает самые большие подряды в Украине на ремонт дорог. И фактически использовал эти бюджетные деньги для продвижения собственной кандидатуры на выборах. Он является депутатом областного совета и дальше продолжает получать от облсовета очень серьезные средства на проведение работ своей фирмы ", - констатирует Сюмар.

"В последний момент "Слуги народа" выдвинули Василия Вирастюка. Его фактически за ручку водил действующий мэр Надвирной, который ранее был депутатом от "Слуги народа" в Верховной Раде, Зиновий Андрийович. И везде был использован этот локальный административный ресурс. Но напоследок был апогей, когда Вирастюка фактически поддержал президент Зеленский, который почему-то решил с украинским бодибилдером обсудить процесс вакцинации на Франковщине ", - напомнила Сюмар.

"Однозначно это была попытка прямого вмешательства президента Украины в избирательный процесс. Об этом уже высказались общественные организации такие, как ОПОРА ", - отметила народный депутат.

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"Но ключевой урок выборов на 87 округе - как можно больше национал-патриотических сил должны объединяться для того, чтобы преодолевать такой админресурс, коррупционеров и олигархат", - резюмирует Виктория Сюмар.