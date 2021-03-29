Против Тихановской возбудили дело о "подготовке теракта"
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на госагентство "БЕЛТА", об этом заявил генеральный прокурор Андрей Швед.
"Генеральной прокуратурой на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по ст. 289 Уголовного кодекса. Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта", - рассказал Швед.
По его словам, из материалов проверки также следует, что в планы организаторов якобы входило обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей.
Уголовное дело для организации предварительного расследования направлено в следственное управление КГБ. Генпрокуратура поручила Комитету государственной безопасности Беларуси незамедлительно организовать международный розыск указанных лиц и подготовить пакет документов для направления в компетентные органы Литвы и Польши об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности.
"Настоящее уголовное дело является еще одним фактом, подтверждающим, что так называемая оппозиция для достижения своих преступных целей по захвату власти не гнушается ничем. Организовывает и совершает тяжкие преступления, направленные на причинение вреда жизни и здоровью наших граждан. Заявляю, что мы примем все меры к тому, чтобы ни одно лицо, посягающее на правопорядок, не ушло от строгой ответственности", - отметил генпрокурор Беларуси.