Аваков о декларации за 2020-й: Заработал 815 тыс. грн, жена купила акций на $200 тыс., 900 тыс. грн потратил на возвращение Маркива, издал книгу, глумитесь
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Согласно Закону, подал ежегодную декларацию, предусмотренную для лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, за 2020 год.
Сообщаю о сути основных данных и изменениях по сравнению с предыдущей декларацией.
Наши с супругой доходы от заработной платы и процентов по банковским вкладам составили в 2020-м году:
Аваков Арсен Борисович - 815438 грн (в 2019 году - 1341511 грн)
Авакова Инна Дмитриевна - 4609580 грн (в 2019 году - 4452287 грн)
Собственность, нематериальные и денежные активы:
Депозитный банковский счет моей жены уменьшился на сумму около 200 000 долларов США – средства потрачены на приобретение 5 300 000 акций акционерного общества "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Форсайт Інвест", что составляет 4,24% эмитированных акций предприятия.
Мои денежные активы на банковских счетах уменьшились на сумму около 900 000 грн, основная сумма была потрачена на организацию перевозки старшего сержанта Нацгвардии Виталия Маркива из Италии в Украину, что отражено в разделе "Расходы и сделки" декларации.
В 2020 году я издал книгу "2014. Мгновения харьковской весны" / "2014. Миттєвості харківської весни" и получил авторское право на нее.
Все прочие объекты собственности остались неизменными по сравнению с 2019 годом, разве что книг чуток прибавилось, да количество бутылок вина стало меньше", - констатировал Аваков и призвал: "Глумитесь".
Согласно реестру, декларация министра опубликована 29 марта. В ней зафиксированы три квартиры, два земельных участка, номер в отеле, четверо часов, произведения искусства, ювелирные украшения, антикварные изделия, мебель, одежда, аксессуары, авторские права, ценные бумаги, фирмы, денежные активы, коллекции вин, марок, монет, виниловых пластинок, аудиовидеозаписей, этикеток и оружия.