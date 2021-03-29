Смертельный случай малярии зафиксирован в Харькове

Сорокалетняя жительница Харькова, съездившая на месяц в Танзанию, вскоре после возвращения умерла от малярии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, женщина вернулась в Украину 14 марта, первые клинические симптомы заболевания (общую слабость, головную боль, повышение температуры тела до 38,7) почувствовала 19 марта, но к врачам обратилась только 23 марта.

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"Ей было проведено обследование только на наличие SARS-CoV-2, обследование на малярию не проводились. 24 марта заболевшая была госпитализирована в учреждение здравоохранения, где при обследовании были обнаружены возбудители тропической малярии. Несмотря на проведенные лечебные мероприятия, больная умерла", - сказано в сообщении.

По информации лабцентра, в Танзании женщина малярией не болела, но замечала комариные укусы. Индивидуальную химиопрофилактику до выезда и во время пребывания в Африке она не проводила.

Специалисты Харьковского городского филиала лабцентра провели эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий по месту жительства женщины.

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По данным областного лабцентра, в 2020 году и с начала 2021 года в Харьковской области зарегистрировано 8 завозных случаев малярии, в т.ч. 2 летальных (умерли харьковчане ездившие в Африку и не проводившие индивидуальную химиопрофилактику).