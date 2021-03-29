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На Луганщине будут производить препарат от коронавируса, - ЛОГА

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На Луганщине будут производить препарат от коронавируса, - ЛОГА
В Украине зарегистрирован препарат от COVID-19. Первый украинский генерик японского противовирусного лекарственного средства производит фармацевтическая компания из Рубежного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской облгосадминистрации.

"Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало первый украинский генерик японского противовирусного лекарственного средства "Авиган" - "Фавипиравир-Микрохим", - говорится в сообщении.

Этот препарат успешно прошел контрольные исследования в лаборатории на базе Государственного экспертного центра при Минздраве, а также клинические исследования биоэквивалентности. Он соответствует всем стандартам и протоколам Минздрава.

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"Благодаря слаженной работе специалистов и производственному потенциалу компании "Микрохим", украинцы получат доступный препарат, который влияет на патогенез коронавируса", - сообщили в Луганской облгосадминистрации.

Препарат также устраняет клинические проявления коронавирусной болезни, добавили в Луганской ОГА.

На Луганщине будут производить препарат от коронавируса, - ЛОГА 01

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Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Почём будет продаваться в "Эпицентре"?
  • olele
    "к попілу - всєгда готови"

    На Луганщине будут производить препарат от коронавируса, - ЛОГА - Цензор.НЕТ 8498
  • Неактивіст
    Ученье свет, а неученых тьма.
    Дженерик (генерик, женерик, генеричний препарат; англ. Generic) - це непатентований лікарський препарат, що є відтворенням оригінального препарату, на який закінчився термін патентного захисту. Може відрізнятися від оригінального препарату, за складом допоміжних речовин, і не тільки.

    Необхідна вимога для продажу дженериків - доведена фармацевтична, біологічна і терапевтична еквівалентність вихідного препарату.
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