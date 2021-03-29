На Луганщине будут производить препарат от коронавируса, - ЛОГА
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской облгосадминистрации.
"Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало первый украинский генерик японского противовирусного лекарственного средства "Авиган" - "Фавипиравир-Микрохим", - говорится в сообщении.
Этот препарат успешно прошел контрольные исследования в лаборатории на базе Государственного экспертного центра при Минздраве, а также клинические исследования биоэквивалентности. Он соответствует всем стандартам и протоколам Минздрава.
"Благодаря слаженной работе специалистов и производственному потенциалу компании "Микрохим", украинцы получат доступный препарат, который влияет на патогенез коронавируса", - сообщили в Луганской облгосадминистрации.
Препарат также устраняет клинические проявления коронавирусной болезни, добавили в Луганской ОГА.