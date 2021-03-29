Президент Литвы Науседа: Путин - убийца

Глава Литвы Гитанас Науседа согласен с президентом США Джозефом Байденом, что Путина можно назвать убийцей.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, согласен ли с Байденом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на балтийский портал Delfi.

"К сожалению, да", - сказал Науседа в ответ на вопрос журналиста.

Он добавил, Россия демонстративно не считается с территориальной целостностью соседних стран, в частности, Украины.

"Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время делает достаточно демонстративно", - сказал Науседа.

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Другим важным аспектом, по его словам, является то, что ситуация внутри России, где режим, как сказал президент, "явно вздрагивает от крепнущей оппозиции" и пытается ее подавить, "самым грубым образом" преследует лидеров оппозиции, таких, как Алексей Навальный.

"И дальше говорить, втянув голову в плечи, что, знаете, мы ищем, как включиться в отношения с Россией, что я иногда слышу от своих коллег в Европейском союзе - это нужно и эмоционально, и территориально быть очень далекими от того, что называется Россией, чтобы говорить такое", - отметил Науседа.

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Он утверждал, что Литва точно не будет той страной, которая "будет равнодушно сидеть на задней лавке", видя грубые нарушения прав человека по соседству.