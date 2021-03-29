Уволенный Зеленским Тупицкий созывает на 12 апреля спецзаседание Конституционного Суда

Конституционный суд Украины планирует собраться 12 апреля на специальное пленарное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос увольнения с должностей судей КС Александра Тупицкого и Александра Касминина в связи с президентским указом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу КС в Фейсбук.

"Сообщаем о созыве специального пленарного заседания Конституционного суда Украины на 12 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

К тексту сообщения прилагается скрин распоряжения Тупицкого как главы КС о созыве спецзаседания.

"Созвать 12 апреля 2021 года в 12 00 специальное пленарное заседание Конституционного суда по рассмотрению вопроса об увольнении с должностей судей Конституционного суда Косминина и Тупицкого в связи с изданием указа президента Украины "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины".

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Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский 27 марта отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины". Зеленский также отменил указ президента от 17 сентября 2013 года №513 "О назначении Касминина судьей Конституционного суда".