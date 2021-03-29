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Завтра Рада заслушает доклад Хомчака по ситуации на Донбассе, - Арахамия

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Завтра Рада заслушает доклад Хомчака по ситуации на Донбассе, - Арахамия
Верховная Рада Украины заслушает 30 марта доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака. Он должен рассказать о ситуации в связи с обострением на Донбассе.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге, который транслировал телеканал "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что рассмотрение этого вопроса должно занять около получаса. По итогу будет утверждено постановление об осуждении действий России.

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"Будет доклад начальника Генштаба, господина Хомчака, который доложит о существующем положении дел на фронте", - сказал Арахамия.

Как сообщалось, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.

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Топ комментарии

  • kelt kant
    Это прикол какой-то? Или очередной флешмоб для поддержания "духа" зе-леных адептов голобородька? Нет, вы только вдумайтесь в смысл фразы: "По итогу будет утверждено постановление об осуждении действий России." А ДО этого получается целых ДВА годика зе-леные недоразумения действиями Рашки восхищались и не осуждали??? Вы еще "глубокую озабоченность" на этом сборище выразите, клоуны из квартального шапито...
  • Victor Elkun 02371fb8
    Якщо б те мерзотне ***** щось реально планувало , то б ці ЗЕлені овочі встигли зібратися тільки коли ворожі танки вже б Харківом в облогу взяли би .

    Мерзота , нема слів ... пофарбували двері в Київі , так вони "народне віче" скликають , а 4 хлопця вбили на передку , так в їх Хомчак докладе-накладе й тільки завтра ... Що він накладе , купу лайна накладе ?!
    Він вже каже , що мовляв вони не бачать як ***** готує наступ ... Може їм окуляри подарувати й іншу оптику , що б крайше бачили ?!
  • Vadym Tsyrkalyuk
    осуждение... не правительство а спортлото какое-то
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