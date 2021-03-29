С погибшим 26 марта в зоне ООС бойцом 10-й ОГШБр Сергеем Гайченко простятся на Днепропетровщине
Как сообщает Цензор.НЕТ, мероприятие начнется в полдень на территории Михайловской общеобразовательной школы.
Напомним,Гайченко Сергей Валерьевич родился 9 сентября 1993 года в с. Михайловка Синельниковского района Днепропетровской области. Военную службу по контракту начал с 2015 года в Киевском отдельном Президентском полку Украины, работал электромонтером в локомотивном депо Укрзализныци. 20 сентября 2019 года был вновь призван на военную службу Синельниковским объединенным городским территориальным центром комплектования и социальной поддержки Днепропетровской области, служил командиром боевой машины - командиром отделения 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. 26 марта 2021-го командир боевой машины - командир горно-штурмового отделения горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты воинской части А3892 старший солдат Гайченко Сергей Валерьевич погиб, получив огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью.