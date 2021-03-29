Областная больница в Ривном кардинально изменит алгоритм помощи пациентам после реконструкции приемного отделения. ФОТО

В Ривненской областной клинической больнице завершается реконструкция приемного отделения, алгоритм оказания медицинской помощи в котором будет кардинально изменен и позволит значительно сэкономить время для спасения жизней пациентов.

О новом приемном отделении, реконструируемом в рамках президентской программы "Большая стройка", сообщается на сайте Ривненской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"На реконструкцию направлено более 34 млн гривен, большая часть из государственного бюджета, остальные - из областного", - отметил глава Ривненской ОГА Виталий Коваль.

Как объяснил директор Ривненской областной клинической больницы Виктор Ткач, до начала реконструкции тяжелых пациентов приходилось перевозить между различными блоками и кабинетами, расположенными в разных частях больницы. После реконструкции отделения необходимость в этом отпадет.

"За достаточно короткий период удалось провести масштабную реконструкцию и увеличить площадь нового приемного отделения до 1000 квадратных метров. Обновлённое приемное отделение будет делиться на условные три зоны - зеленую, оранжевую и красную", - рассказал Ткач.

Как объяснил директор больницы, в зеленой зоне разместят зал ожидания пациентов, в котором будут оформлять плановых больных. Оранжевая зона предназначена для оказания помощи в течение не более 30 минут. В ней расположены эндоскопический, смотровой и УЗИ кабинеты. Красная зона отведенадля оказания срочной неотложной помощи для тяжелых больных. Здесь будут располагаться реанимация и операционная.

По соседству с красной зоной обустроен бокс, способный принимать одновременно 2 автомобиля скорой помощи. Благодаря этому персонал сможет максимально оперативно доставить пациента в необходимую зону для проведения диагностики и оказания помощи.

В отделении уже установили суперсовременный компьютерный томограф, дополнительно ожидается поставка УЗИ и МРТ аппаратов, а также эндоскопического и лабораторного оборудования.

Напомним, в 2021 году в Украине планируется реконструировать и оснастить современным оборудованием 117 приемных отделений.