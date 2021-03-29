В больнице "красной" Лозовой на Харьковщине заняты все койки для COVID-19 - просят не везти пациентов из областного центра

Лозовская городская больница на 100% заполнена больными COVID-19. В медучреждение привозят пациентов из районов области и Харькова.

О ситуации в опорном заведении Лозовской общины, которая с 29 марта перешла в "красную" зону COVID-19, рассказал заместитель директора Лозовского территориального медобъединения Александр Иваненко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Нет сейчас свободных мест. Без всякого предупреждения в субботу поступили четыре человека, с субботы на воскресенье - еще трое, вчера - три человека и сегодня утром - два человека. Из Водолаги, Песочина, Харькова. Куда мы не звонили, не обращались, нас никто не слышит, что мы не можем принимать", - сказал Иваненко.

По его словам, все 175 мест, в том числе семь реанимационных, на утро 29 марта заняты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Харькове умер 11-летний мальчик с COVID-19, - главный санврач области Махота

"Харьков - многомиллионный, не может решить этот вопрос. У нас тут одна больница на несколько районов… У нас ни персонала, ни кроватей, мы не можем расширяться бесконечно", - сказал он.

"Пока мы на грани, мы третий день подаем в Харьков, что у нас мест свободных нет. Мы на ручном управлении", - отметил заместитель директора Лозовского ТМО.

По словам первый заммэра Лозовой Александр Жидков, в городе растет заболеваемость. "За последнюю неделю 131 случай. К нам поступают больные из других районов. Из Волчанского привозили, из Харьковского района", - говорит Жидков.

По данным областного лабцентра, с начала карантина в Лозовском районе зарегистрировали 2310 случаев COVID-19.

Также читайте: "Было одно место в Змиеве, но его заняли". Харьковчанка рассказала, как искала кислородный концентратор и места в больнице для родственников с СOVІD-19