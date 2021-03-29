Дело Семенченко и Шевченко: Суд отправил под домашний арест экс-комбата "Донбасса" Виногродского

Печерский районный суд Киева 29 марта назначил бывшему второму командиру батальона "Донбасс" Анатолию Виногродскому круглосуточный домашний арест.

Об этом Суспільне сообщил адвокат подозреваемого Андрей Наход, передает Цензор.НЕТ. Он отметил, что Виногродский также должен носить электронный браслет.

Его подозревают в соучастии в организации частной военной компании Donbass Battalion Corporation вместе с экс-депутатом и бывшим командиром "Донбасса" Семеном Семенченко.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

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По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.