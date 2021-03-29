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Дело Семенченко и Шевченко: Суд отправил под домашний арест экс-комбата "Донбасса" Виногродского

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Дело Семенченко и Шевченко: Суд отправил под домашний арест экс-комбата "Донбасса" Виногродского
Печерский районный суд Киева 29 марта назначил бывшему второму командиру батальона "Донбасс" Анатолию Виногродскому круглосуточный домашний арест.

Об этом Суспільне сообщил адвокат подозреваемого Андрей Наход, передает Цензор.НЕТ. Он отметил, что Виногродский также должен носить электронный браслет.

Его подозревают в соучастии в организации частной военной компании Donbass Battalion Corporation вместе с экс-депутатом и бывшим командиром "Донбасса" Семеном Семенченко.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

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По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.

Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
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    СБУ затримала екс-командира бату "Донбас" Виногородського (позивний "Гал") - учасника "редутів" та міхомайданчика, "невиннозатриманного" в часи Порошенка.

    Справа та сама - ПВК ім. Семена. Моя версія про те, що Семена пресують саме через його ПВК (Шевченко - історія окрема) і що дані СБУ передали американці (ймовірно - гобліни Семена десь зарубилися з американцями в Сирії) здобуває нові підтвердження. Я не уявляю іншої причини навіщо влаштовувати такий заміс серед бату "Донбас".

    Іронія життя. Компашку Семена давить саме та влада, приходу якої вони щиро хотіли!
    Зате - не Порошенко!
  • Шрек Баблокат
    любопытно, а чего Михуил Саакашвило не рвет волосы на своей чёрной заднице, ведь Вомбат Насиння и вомбат Виногродский расскажут под протокол про "Михомайдан" и попытку госпереворота..
  • Стрелок
    в том что торнадо насиловали грабили и убивали местных в близком тылу но в зоне АТО
    а эти занимались отжимами и контрабандой в глубоком тылу на мирной территории
    вот и вся разница между торнадо и насинням.
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