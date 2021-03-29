Дело Семенченко и Шевченко: Суд отправил под домашний арест экс-комбата "Донбасса" Виногродского
Об этом Суспільне сообщил адвокат подозреваемого Андрей Наход, передает Цензор.НЕТ. Он отметил, что Виногродский также должен носить электронный браслет.
Его подозревают в соучастии в организации частной военной компании Donbass Battalion Corporation вместе с экс-депутатом и бывшим командиром "Донбасса" Семеном Семенченко.
Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.