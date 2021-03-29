"Я не возьму Семенченко на поруки. Когда Аваков устроил разгон палаточного городка, Семенченко не было", - "слуга народа" Богуцкая

Народный депутат СН Елизавета Богуцкая рассказала, как в личных сообщениях ее просят взять на поруки экс-нардепа Семена Семенченко, и объяснила, почему не собирается этого делать.

Свою позицию Богуцкая озвучила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Богуцкая отметила, что целый ряд людей обратился к ней с просьбой взять экс-нардепа на поруки.

"На поруки я могу взять только тех, кого знаю лично, и когда убеждена в честности и порядочности этого человека", - написала Богуцкая.

Она сообщила, что никогда лично не общалась с Семенченко, хотя их "акции протеста часто проходили совместно".

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"Я хорошо помню историю с "Жовтневым". Помню 3 марта 18 года, когда Аваков устроил силовой разгон палаточный городка, который и так уже сворачивался. Среди тех, кому полицейские и нацгвардейцы разбили голову, Семенченко не было. Это отдельная история для расследования", - написала она.

Кроме этого, Богуцкая вспомнила историю с полетом "группы Семенченко" в Грузию, где его людей задержали и обвинили в подготовке к "прорыву" Саакашвили из Турции.

"Я, конечно же, созвонилась с Мишей. Он был в шоке от такой дорожной карты и сказал, что он в Варшаве, и никакую границу прорывать не собирался. Естественно, посчитал обвинения политическими и абсурдными. Всю группу Семенченко отпустили под залог, по-моему. Или сняли обвинение. Точно не помню. Но та история тоже очень мутная", - написала Богуцкая.

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Депутат добавила, что взяла бы на поруки Саакашвили, если бы такая необходимость возникла.

"Без сомнения. Я защищала его и без порук, как могла, и буду защищать дальше, если возникнет такая необходимость... А Семенченко... извините", - подытожила она.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. 26 марта суд отправил Шевченко под арест с возможностью выйти на свободу, уплатив залог в 5 млн грн. Семенченко в этот же день отправили в СИЗО без права внесения залога. На следующий день адвокат Семенченко сообщил, что его подзащитного госпитализировали.





