Половина фракции "Голоса" требует смены руководства партии

10 нардепов "Голоса" опубликовали совместное заявление, в котором требуют провести съезд, изменить Устав и переизбрать руководство партии.

Текст заявления есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

Депутаты в нем обвиняют руководство партии в "узурпации власти и осквернении принципов демократии" и выступают против подковерных переговоров со "слугами народа" о коалиции.

"Мы не разделяем отказ руководства партии от защиты антикоррупционных органов и борьбы с коррупцией. ... Мы разочарованы отказом руководства партии и фракции подписывать постановление об увольнении Генерального прокурора Ирины Венедиктов, несмотря на то, что большинство представителей фракции считают ее работу провальной", - сказано в заявлении.

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"Мы осуждаем ведения руководством партии и фракции подковерных переговоров о вхождении в коалицию с партией власти. Мы не видим себя в коалиции с политической силой, которая покрывает Татарова и Степанова, назначает Шкарлета, бросает за решетку политзаключенных, провалила вакцинацию и верит в мирные намерения России. Такая коалиция недопустима", - подчеркивают подписавшие заявление депутаты.

Они требуют внести в устав партии изменения, которые расширят полномочия партийных ячеек, а также провести выборы руководства партии, "которые дадут возможность перезапустить работу партии и фракции "Голос"".

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Заявление подписали половина депутатов "Голоса" в Раде: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараськин, Ярослав Юрчишин.

Напомним, 23 марта нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин сообщил, что руководство партии "Голос" предупредило шестерых членов о возможном исключении из состава политической силы. Депутат "Голоса" Устинова заявила, что таким образом партия пытается избавиться от неугодных. В партии заявили, что исключений не будет.