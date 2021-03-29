На участке железной дороги, на котором под Запорожьем поезд сошел с рельсов, восстановили движение, - "Укрзализныця"

Из-за инцидента задерживаются 7 рейсов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, информирует Цензор.НЕТ..

Так, поезд №731 Запорожье-Киев уже отправился из Запорожья и проследует с задержкой ориентировочно до 4-5 часов.

Также с опозданием на ориентировочно 1-2 часа проследуют поезда:

- №070 Мариуполь - Львов;

- №738 Запорожье - Киев;

- №012 Новоалексеевка - Киев;

- №010 Мариуполь - Киев;

- №116 Бердянск - Киев;

- №088 Новоалексеевка - Ковель.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Поезд "Интерсити" сошел с рельсов возле Запорожья. ВИДЕО

"Точное время опоздания может корректироваться и зависеть от хода восстановительных работ, которые до сих пор продолжаются. Указанные выше рейсы будут следовать стандартному маршруту, но с замедлением по скорости. Просим пассажиров с билетами на эти рейсы с пониманием отнестись к ситуации, а также бесплатно воспользоваться залами повышенной комфортности на вокзалах", - отметили в "Укрзализныце".

Восстановительные работы на поврежденном участке железнодорожных путей продолжатся ночью.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в 50 км от Запорожья с рельсов сошли 6 из 9 вагонов поезда "Интерсити+". Никто не пострадал, всех пассажиров доставили в Запорожье резервным поездом. "Укрзализныця" создала комиссию, которая расследует причины аварии.