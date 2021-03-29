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Канада ввела санкции против участников строительства Керченского моста в оккупированном Крыму

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Канада ввела санкции против участников строительства Керченского моста в оккупированном Крыму
Канада ввела санкции против двоих россиян и четырех компаний, связанных со строительством Керченского моста в оккупированном РФ Крыму.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Министр иностранных дел Марк Гарно сегодня объявил новые санкции против двоих физлиц и четырех организаций... в ответ на незаконную аннексию Россией автономной республики Крым", - говорится в сообщении канадского МИД.

Под канадские санкции подпали "Крымская первая страховая компания", "Крымская железная дорога", "Ленпромтранспроект" и "Дирекция по строительству железной дороги. Беркакит-Томмот-Якутск", а также гендиректор "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов и замгендиректора инфраструктурных проектов компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.

Ограничительные меры подразумевают замораживание активов и запрет на торговые операции в Канаде.

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Ранее против этих четырех компаний, Ганова и Рыженькина уже ввели санкции Швейцария, Великобритания и ЕС.

Автор: Володимир Янченко

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Топ комментарии

  • Валерия Ларченко b661826f
    А зекретин на прошлой неделе снял...понятно,это Порошенко канадцев подговорил,тем более Джастин зебобу терпеть не может)))
  • Стрелок
    а наши снимают....
  • Стрелок
    я видел где ты взял это говно
    говорю же - старое и давно протухшее
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