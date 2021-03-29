Масляков принял в Международный союз КВН лигу из ОРДО

Гендиректор ТТО "АМИК" Александр Масляков решил признать лигу КВН при группировке "ДНР" - лиге присвоил официальный статус и приняли в состав Международного Союза КВН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

В соцсетях отмечается, что в Донецке 23 марта начинает работу "Официальная Юго-Восточная лига КВН "Донбасс"".

Редакторами лиги станут участники высшей лиги в составе команды КВН "НАТЕ" - Сергей Малофеев и Алексей Туркулец.

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