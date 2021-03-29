Польша подтвердила поддержку "крымской платформы" и готовность помогать на экспертном уровне, - ОП

XXIX заседание Консультационного комитета президентов Украины и Республики Польша прошло 29 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе заседания члены Консультационного комитета обсудили вопросы двусторонней повестки дня, а также:

- подтвердили готовность взаимной поддержки и обмена опытом, что будет способствовать получению перспективы членства Украины в ЕС и НАТО, связанной с консолидацией усилий для продолжения внутренних реформ с целью достижения Украиной требований и стандартов евротрансатлантического сообщества;

- подчеркнули постоянное уважение Украины и Польши к международному праву, заботу о мире и безопасности в Европе, а также выразили убеждение в необходимости дальнейших усилий международного сообщества, направленных на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах, в том числе деоккупации Донбасса и Автономной Республики Крым и города Севастополя;

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- приветствовали готовность Польши поддерживать развитие сотрудничества с Украиной в рамках региональных форматов, в которых Польша является участником как член ЕС и НАТО,

- признали важное значение новосозданной "Крымской платформы" для деоккупации полуострова и защиты прав человека на временно оккупированной территории; польская сторона подтвердила свою поддержку этой инициативы и задекларировала свою ангажированность на экспертном уровне в конкретных, совместно определенных направлениях деятельности Платформы;

- отметили роль ОБСЕ, в частности Совместной мониторинговой миссии, для урегулирования конфликта на востоке Украины, а также выразили необходимость активизации сотрудничества при подготовке повестки дня о продолжающейся российской агрессии против Украины накануне председательства Польши в ОБСЕ в 2022 году;

- подтвердили заинтересованность Украины и Польши в развитии сотрудничества по реализации совместных проектов в сфере энергетики; поддержали готовность к совместному противодействию реализации энергетических проектов, представляющих угрозу для безопасности Украины и Польши, с особым акцентом на прекращении строительства газопровода "Северный поток - 2";

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- подчеркнули необходимость строительства и модернизации соответствующей транспортной инфраструктуры для повышения эффективности транспортной сети, а также увеличение объемов двусторонней торговли; в этом контексте отмечена важность строительства автомобильного коридора Via Carpatia, а также развития инфраструктуры с украинской стороны;

- высоко оценили намерение проведения, после длительного перерыва, заседания Украинско-польской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, выражая надежду, что решения, принятые в ходе ее заседания, последовательно будут реализовываться во взаимодействии с представителями бизнеса. Необходимо дальнейшее укрепление усилий для устранения торговых барьеров и создания лучших инвестиционных условий для полного использования потенциала украинско-польского сотрудничества;

- с удовлетворением отметили договоренности о создании совместной рабочей группы Украинского института национальной памяти и Института национальной памяти Республики Польша по урегулированию проблемных вопросов в сфере памяти жертв войны и политических репрессий с целью упорядочения мест захоронений в Украине и Польше;

- подчеркнули значение защиты прав национальных меньшинств в Польше и Украине, а также готовность обеих сторон к быстрой организации и проведению переговоров по проекту соглашения между правительствами, которым будут регулироваться вопросы школ украинского национального меньшинства в Польше и польского национального меньшинства в Украине;

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- подчеркнули важность продолжения профессионального диалога по вопросам истории, который бы базировался на совместных исследованиях архивных материалов и позволил бы дать объективную оценку событиям прошлого, что будет способствовать укреплению атмосферы дружбы и добрососедства между украинским и польским народами, и подчеркнули необходимость воздерживаться от действий, которые противоречат духу примирения и добрососедства;

- выразили глубокую обеспокоенность усилением репрессий со стороны белорусских властей против лидеров гражданского общества, в том числе представителей организаций, представляющих польское национальное меньшинство в Беларуси.

Также стороны договорились о графике контактов между Украиной и Республикой Польша на высоком уровне на 2021 год.