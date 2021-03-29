Вирастюк лидирует на довыборах на Прикарпатье, "слуги народа" заявляют о нарушениях

ЦИК обработала более половины протоколов на округе №87, на котором проходят довыборы в Раду. Вирастюк лидирует, но в СН считают, что его результат был бы лучше, если бы не нарушения.

Сейчас обработано 50,42% протоколов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЦИК. Василий Вирастюк набирает 32,47% голосов, Руслан Кошулинский - 29,08%, Александр Шевченко - 27,62%.

Окончательные результаты голосования должны установить до 12 апреля.

При этом в партии "Слуга народа" недовольны результатами своего кандидата. Об это заявил на брифинге председатель партии Александр Корниенко, сообщает "Укринформ".

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"Там происходили достаточно массовые нарушения на этом округе (№87. - Ред.) Со стороны одного из наших оппонентов. И, соответственно, очень много этих событий по разным участкам. Часть участков, на взгляд наших юристов, наблюдателей и доверенных лиц кандидата, нуждаются в пересчете. Поэтому эти акты подаются в окружную избирательную комиссию, а она, соответственно, дальше, согласно Избирательного кодекса, закона "О выборах народных депутатов Украины", принимает решение о пересчете на отдельных участках или уточнении и так далее", - отметил Корниенко.

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