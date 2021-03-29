Дело Маркива: В Италии оспаривают оправдание нацгвардейца
Эту информацию Суспільному подтвердила жена Маркива Диана, передает Цензор.НЕТ.
Также она добавила, что никакие другие обстоятельства, связанные с обжалованием приговора суда, пока неизвестны.
Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году на Донбассе. Украинца осудили на 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года Маркива оправдал апелляционный суд Милана.
11 декабря суд в Российской Федерации санкционировал заочный арест военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива.