Аудиторы выявили на КП Хмельницкой области многочисленные нарушения: два директора уволены, третий скрывается

В Хмельницкой области с конца 2020 года аудиторы проверяют коммунальные предприятия. Уже уволены два директора, третий скрылся.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облсовета, проверки инициировала председатель Хмельницкого областного совета Виолетта Лабазюк.

Сейчас в области функционирует 104 коммунальных учреждения. С декабря проинспектированы более 60 коммунальных предприятий.

У части проверенных КП значительных нарушений не выявлено ("Хмельницклифт", Учебный центр жилищно-коммунального хозяйства, коммунальное предприятие архитектурно-строительного проектирования, ХОП "Облтопливо", КП "Коммунальщики"). Однако есть замечания по организации работы, ведению бухгалтерского учета, получению прибыли. Материалы проверок рассмотрят на комиссиях облсовета по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности 2020 года.

В то же время, аудиторы выявили недостаток товарно-материальных ценностей примерно на 900 тыс. грн в Хмельницком областном научно-методическом центре культуры и искусств. По данному факту проводятся досудебные расследования.

Кроме этого, установлено, что руководитель центра принял на работу близких родственников и не сообщил о возможном конфликте интересов в соответствии с требованиями Закона Украины "О предотвращении коррупции". Материалы также направлены для принятия решения в органы прокуратуры.

По результатам проверки по фирме "Киновидеопрокат" установлено непоступление в областной бюджет более 1 млн грн арендной платы за пользование коммунальным имуществом. Руководство предприятия также не контролировало переоборудование арендаторами (кинотеатр "Планета") части фасада объекта культурного наследия (Пожарное депо 1954 года).

ХОФ "Фармация", как выяснили аудиторы, сдавала складские помещения без договоров аренды, кроме того бизнесмены задолжали 180150,94 грн за коммунальные платежи.

Коммунальное автотранспортное предприятие занижало площади, сданные в аренду, и недополучило плату около 50 тыс. грн, а общий фонд областного бюджета - около 25 тыс. грн. Материалы проверки тоже направление в прокуратуру.

Проверка учреждения здравоохранения "Хмельницкий кожвенерологический диспансер" показала неверное начисление заработной платы директору и работникам - лишние средства перечислялись на карточные счета под видом заработной платы, что не подтверждено документально. Кроме того, неправомерно использовались средства, которые должны быть направлены на предотвращение и борьбу заболевания COVID-19. В ходе проверки часть средств - 357 тыс. грн - возмещена, всего по акту проверки задокументировано нарушений на общую сумму 394 тыс. грн. Материалы переданы в прокуратуру.

Директоры КП "Киновидеопрокат" и ХОФ "Фармация" уволены, местонахождение руководителя областного научно-методического центра культуры и искусств неизвестно.

По словам Виолетты Лабазюк, аудиторские проверки будут продолжаться.

Напомним, ранее Виолетта Лабазюк заявляла об обеспечении в Хмельницкой области страховкой примерно 2 тыс. медиков на сумму 700 тыс. гривен