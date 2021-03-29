Новости

На двух украинских подростков напали в австрийском Граце, один из них в больнице с ножевым ранением

10 64685
На двух украинских подростков напали в австрийском Граце, один из них в больнице с ножевым ранением
Братья-украинцы 15 и 17 лет дали в интернете объявление о продаже одежды. Потенциальный покупатель предложил им встретиться в подземном переходе. Когда мужчина примерил куртку, братьев окружили несколько человек в масках.

Нападение произошло 28 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на австрийское издание Heute.

Один из нападавший угрожал братьям пистолетом, другой - ножом. У них потребовали деньги, ценные вещи и принесенную для продажи одежду. Когда старший брат начал сопротивляться, началась драка. Во время инцидента 17-летний подросток получил серьезное ранение ножом, а его младший брат - травмы лица.

После этого нападавшие скрылись, а старшего подростка госпитализировали. Нападение расследуют полицейские Граца.

Также на Цензор.НЕТ: В США за контрабанду поддельных лекарств осудили двух граждан Украины

Автор: Ольга Лузан

Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Я часто бываю в Граце .
    Что бросается в глаза - в скверах полно сидит беженцев - дышат воздухом
    Молодые ребята занимаются спортом . Все это напоминает , как у нас себя ведут кавказцы.
    Через скверы даже ходить неприятно
    А австрийцы в это время пашут - за себя и за того парня ( в сквере)
  • Sophia-Maria Duglass
    Грац - очень красивый старинный город
    К сожалению , полностью забитый беженцами .
  • PREDATOR PREDATOR
    Це зробили нові австрійці.Поки що Австрія,ще багата,але мігранти,також постійно прибувають.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости