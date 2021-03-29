На двух украинских подростков напали в австрийском Граце, один из них в больнице с ножевым ранением

Братья-украинцы 15 и 17 лет дали в интернете объявление о продаже одежды. Потенциальный покупатель предложил им встретиться в подземном переходе. Когда мужчина примерил куртку, братьев окружили несколько человек в масках.

Нападение произошло 28 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на австрийское издание Heute.

Один из нападавший угрожал братьям пистолетом, другой - ножом. У них потребовали деньги, ценные вещи и принесенную для продажи одежду. Когда старший брат начал сопротивляться, началась драка. Во время инцидента 17-летний подросток получил серьезное ранение ножом, а его младший брат - травмы лица.

После этого нападавшие скрылись, а старшего подростка госпитализировали. Нападение расследуют полицейские Граца.

Также на Цензор.НЕТ: В США за контрабанду поддельных лекарств осудили двух граждан Украины