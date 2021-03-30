Госкомиссия проверит, как карантин соблюдают в регионах, - Ляшко

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций займется проверкой соблюдения карантина в областях.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было поручено провести проверку соблюдения карантина в областях. Это поможет проанализировать ситуацию в общероссийском измерении", - сказал Ляшко.

Кроме этого, он напомнил о вспышке COVID-19 на Житомирщине и Буковине.

"Эпидемические проблемы есть в Житомирской и Черновицкой областях. В частности, в Житомире заболеваемость продолжает расти, а в Черновцах за последнюю неделю ситуация начала стабилизироваться", - добавил Ляшко.

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Как сообщалось, по состоянию на 29 марта в Украине лабораторно подтверждено 1 652 409 случаев COVID-19, из них за сутки - 8 346. Кроме этого, за минувшие сутки умерли 178 пациентов, выздоровели - 2 875.

В Черновицкой области за минувшие сутки подтвердили 292 случая, 12 из них - умерли. В Житомирской области за минувшие сутки лабораторно подтвердили 567 случаев, 25 из них - умерли.