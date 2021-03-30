Суд по избранию меры пресечения протестовавшим под ОП Филимонову и Белковскому опять перенесли

Заседание должно было запланировано на завтра, но судья заболела. Избрание меры пресечения откладывается уже во второй раз.

Об этом сообщает в Фейсбуке юридическая компания Миллер, которая защищает Сергей Филимонова и Алексея Белковского, информирует Цензор.НЕТ.

"Судья Печерского районного суда города Киева Григоренко Ирина Владимировна предварительно назначила заседание на 30 марта в 15:00 и 15:30. Однако сегодня в 17 часов помощник судьи в телефонном режиме сообщил, что она внезапно заболела.

Это уже второй раз, когда по инициативе суда рассмотрение указанных ходатайств откладывается", - сказано в сообщении.

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Первый раз суд пытался избрать Филимонову и Белковскому меру пресечения 24 марта. Тогда заседание не смогли начать в течение 3,5 часов - и адвокаты ходатайствовали о его переносе.

"Стоит отметить, что суд должен рассмотреть ходатайство о применении меры пресечения не позднее 72 часов с момента его поступления (ст. 186 УПК). То есть установленные законом сроки уже нарушены", - сказано в сообщении юридической компании.

Филимонова и Белковского подозревают в хулиганстве, Белковского, кроме этого - в умышленном уничтожении или повреждении имущества. Прокуроры просят отправить их под круглосуточный домашний арест.

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