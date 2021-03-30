Администрация Байдена нацелена на активизацию партнерства с Украиной в сфере реформ, - заявление

Нынешняя администрация США стремится активизировать стратегическое взаимодействие с Украиной с целью преодоления коррупции и реализации реформ, обещанных Владимиром Зеленским в начале президентства.

Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома по результатам разговора советника президента США Джейка Салливана и главы Офиса президента Андрея Ермака, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Он (Джейк Салливан. - Ред.) выразил стремление администрации Байдена активизировать наше стратегическое партнерство в поддержку плана президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией, а также реализации программы реформ, которая обеспечит правосудие, безопасность и процветание для народа Украины", - сказано в заявлении.

В Белом доме подчеркнули, что представитель США "подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины" на фоне длительной агрессии со стороны РФ.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник состоялся телефонный разговор между Андреем Ермаком и Джейком Салливаном. Руководитель Офиса Президента Украины поблагодарил Соединенные Штаты за четкую и последовательную поддержку Украины и проинформировал о текущей ситуации на линии разграничения.