Пошутивший о том, чтобы отдать Закарпатье России премьер Словакии Матович во вторник уйдет в отставку

Игорь Матович покидает свой пост из-за скандала с закупкой российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Премьер-министр Словакии уйдет в отставку во вторник, чтобы положить конец длящемуся месяц политическому кризису, разразившемуся после его решения приобрести вакцины против коронавируса у России", - заявил Эдуард Хегер, который сменит его на посту.

В ходе правительственного кризиса в отставку ушла треть кабинета Матовича ушла. В то же время четыре правящие партии согласились сформировать новый кабинет министров, в котором Матович поменяется местами с Хегером, занимающим сейчас пост министра финансов.

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Ожидается, что президент Словакии Зузана Чапутова попросит Хегера во вторник сформировать правительство.

Ранее представители партии "Свобода и солидарность", как и другие партнеры по коалиции - партия "За людей" потребовали отставки премьера Игоря Матовича. Они сделали это после решения правительства без их ведома приобрести российскую вакцину против коронавируса "Спутник V".