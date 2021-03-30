Новости

В Украине могут делать 3,5-4 млн прививок от COVID-19 в месяц, - главный санврач Ляшко

2 19941
В Украине могут делать 3,5-4 млн прививок от COVID-19 в месяц, - главный санврач Ляшко
В Украине можно проводить более 3 млн прививок против коронавируса в месяц.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом в эфире Свободы слова на телеканале ICTV заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Спокойно мобильными бригадами и в кабинетах прививок мы можем делать 3,5-4 млн прививок в месяц", - отметил Виктор Ляшко.

В то же время, по его словам, темпы иммунизации будут зависеть от поставок вакцин.

"Если в апреле будут поставки, в мае мы спокойно будем делать 3 млн прививок в месяц", - добавил главный санитарный врач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав ожидает первую поставку вакцин от COVAX до 15 апреля, - Степанов

Напомним, в Украине продолжается вакцинация против коронавируса. В течение первого месяца иммунизировали врачей.

Также к процессу присоединились известные украинцы, которым в прямом эфире делали уколы. Так они популяризировали вакцинацию среди граждан.

Топ комментарии

  • Chervonuy
    Могут! Но нема чим.
  • Bodalux
    В Україні можуть робити 3,5-4 млн щеплень проти COVID-19 на місяць, - головний санлікар Ляшко.
    Це фантазії мені нагадують анекдот:
    Посетитель зоопарка смотрит как служитель кормит мясом льва.
    - Скажите, а может лев съесть сразу 5 килограммов мяса?
    - Конечно, может.
    - А десять?
    - Запросто.
    - Ну а 20 килограммов?!
    - Съесть-то он съест, да кто ж ему столько даст?

    По факту вакцини на всіх немає і в найближчий час не буде, "вакцинуватися" можна хіба асфальтом. Українців слід очікувати отримання природного імунітету ціною по 10к людських життів в місяць(
  • Стрелок
    даже если не учитывать что это вранье (вакцины нет, есть только договоренности, бригад столько тоже нет а за меся вакцинировали максимум 150 тысяч первой дозой, а скоро надо будет повторно вакцинировать)
    для получения вакцины 70% населения понадобится 9 месяцев
    это по по январь 2022 включительно
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости