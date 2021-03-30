В Украине могут делать 3,5-4 млн прививок от COVID-19 в месяц, - главный санврач Ляшко
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В Украине можно проводить более 3 млн прививок против коронавируса в месяц.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом в эфире Свободы слова на телеканале ICTV заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Спокойно мобильными бригадами и в кабинетах прививок мы можем делать 3,5-4 млн прививок в месяц", - отметил Виктор Ляшко.
В то же время, по его словам, темпы иммунизации будут зависеть от поставок вакцин.
"Если в апреле будут поставки, в мае мы спокойно будем делать 3 млн прививок в месяц", - добавил главный санитарный врач.
Напомним, в Украине продолжается вакцинация против коронавируса. В течение первого месяца иммунизировали врачей.
Также к процессу присоединились известные украинцы, которым в прямом эфире делали уколы. Так они популяризировали вакцинацию среди граждан.