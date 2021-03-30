В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"10 533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 30 марта 2021 года. В частности, заболели 367 детей и 250 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 2 597 человек;
летальных случаев - 286;
выздоровели - 3 576 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 96 947 (в том числе методом ПЦР - 50 836, методом ИФА - 19 130, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26 981).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 662 942 человека;
выздоровели - 1 307 076 человек;
летальных случаев - 32 418;
проведено ПЦР-тестов - 8 058 263.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях", - рассказал Степанов.