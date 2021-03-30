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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели
10 533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 30 марта 2021 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"10 533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 30 марта 2021 года. В частности, заболели 367 детей и 250 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели 03госпитализированы - 2 597 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели 03летальных случаев - 286;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели 03выздоровели - 3 576 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели 03осуществлено тестирований за сутки - 96 947 (в том числе методом ПЦР - 50 836, методом ИФА - 19 130, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26 981).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели 08заболели - 1 662 942 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели 08выздоровели - 1 307 076 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели 08летальных случаев - 32 418;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели 08проведено ПЦР-тестов - 8 058 263.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели 14

Автор: Степан Гутник

Топ комментарии

  • Крэйда Гібсон
    Привіт із Буковеля, чувакі!)))
    В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 995
  • 5 копійок
    В Європі курорти були закриті, а Буковель працював. Європейці і попхнули до нас. Обмінялись штаммами і повезили їх в свої країни. Наші теж попхнули до Буковелю, адже ми всі президенти.
  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    А ті хто з закордону приїхав не міг привезти? Чи вірус передавався тільки в буковелі?
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