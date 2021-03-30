В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели

10 533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 30 марта 2021 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"10 533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 30 марта 2021 года. В частности, заболели 367 детей и 250 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 2 597 человек;

летальных случаев - 286;

выздоровели - 3 576 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 96 947 (в том числе методом ПЦР - 50 836, методом ИФА - 19 130, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26 981).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,8 млн человек, число инфицированных превысило 128,2 млн. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 662 942 человека;

выздоровели - 1 307 076 человек;

летальных случаев - 32 418;

проведено ПЦР-тестов - 8 058 263.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях", - рассказал Степанов.







