За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 14 433 человека, всего - 212 898, - Степанов

212 896 человек в Украине получили по одной дозе COVID-вакцины, завершил вакцинацию (получил две дозы) - 2 человека.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"14 433 человека привиты против COVID-19 за сутки 29 марта 2021 в Украине, из них получили 1 дозу - 14 432 лица, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек. 212 898 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 212 896 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека", - рассказал министр.

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По данным министра, прививки проводились 152 мобильными бригадами по иммунизации и 656 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 29 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 371 406 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (1 740) и Днепропетровской области (1 290), меньше всего - в Черниговской (240) и Одесской (310) областях.