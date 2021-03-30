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На довыборах в ВР на Прикарпатье обработаны 67,52% протоколов: Вирастюк - 31,3%, Кошулинский - 28,88%, Шевченко - 28,73%, - ЦИК

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На довыборах в ВР на Прикарпатье обработаны 67,52% протоколов: Вирастюк - 31,3%, Кошулинский - 28,88%, Шевченко - 28,73%, - ЦИК
На довыборах в Верховную Раду на одномандатном округе №87 в Ивано-Франковской области лидируют Василий Вирастюк (СН), Руслан Кошулинский ("Свобода") и Александр Шевченко ("За майбутнє").

Об этом говорят данные, опубликованные ЦИК после подсчета 67,52% протоколов, передает Цензор.НЕТ.

На данный момент, Василия Вирастюка (СН) поддержали 31,3% или 10 496 избирателей, на втором месте – кандидат от партии ВО "Свобода" Руслан Кошулинский, за него проголосовали 28,88% или 9 686 избирателей.

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Представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко получает 28,73% или 9 633 голоса.

На довыборах в ВР на Прикарпатье обработаны 67,52% протоколов: Вирастюк - 31,3%, Кошулинский - 28,88%, Шевченко - 28,73%, - ЦИК 01

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Всі, кого обікрав Порошенко, зверніться у найближчий банк за компенсацією. При собі мати довідку з дурдому.
  • Dack Cloud
    https://twitter.com/eternalrailway
    https://twitter.com/eternalrailway

    На довиборах до ВР на Прикарпатті опрацьовано 67,52% протоколів: Вірастюк - 31,3%, Кошулинський - 28,88%, Шевченко - 28,73%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 8857 Herman Aksom

    @eternalrailway

    ·https://twitter.com/eternalrailway/status/1376602899405541381 11 ч

    Ось цей мішок з лайном під назвою "Вірастюк" підтримує "президента зеленського". Отже, підтримує татарова, ермака,арестовічей,бужанських. Підтримує вбивство Журавля. Підтримує катування Ріфмайстера. Все його влаштовує.Лише одне непокоїть-як би не підвести "президента зеленскага".

    На довиборах до ВР на Прикарпатті опрацьовано 67,52% протоколів: Вірастюк - 31,3%, Кошулинський - 28,88%, Шевченко - 28,73%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 520
  • Mora Zfayfer
    Олександр Шевченко ("За майбутнє"). істота з гівно-збіговиська майже 29 відсотків...інша істота зі збіговисько слуга урода більше тридцяти...

    І де? на Франківщині... Ганьба!
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