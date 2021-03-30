При президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как минских, так и нормандских договоренностей, - Песков

Российская сторона выразила уверенность в том, что при президенте Украины Владимире Зеленском не удалось продвинуться в реализации ни минских соглашений, ни договоренностей в "нормандским форматом".

Об этом в интервью российскому изданию "Аргументы и факты" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Киев полгода говорит, что "минские договоренности уже мертвые".

"С "нормандским форматом" дела обстоят плохо. Можно констатировать, что в реализации как минского комплекса мер, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже", - сказал Песков.

Он заявил, что кроме минских договоренностей, нет ничего, на чем можно было бы выстраивать международные усилия по урегулированию ситуации на Донбассе.

Он также подчеркнул, что на Донбассе "мы видим нагнетание напряженности на линии соприкосновения", однако не уточнил, что ответственны за нарушения перемирия именно подконтрольные РФ наемники.

"Сейчас украинцы абсолютно отказываются от идеи какого-либо диалога с ними. Соответственно, достижение новых договоренностей априори невозможно, потому что как можно урегулировать какой-то конфликт, если одна сторона не хочет общаться с другой? Невозможно говорить о планах урегулирования без учета мнения республик. Абсолютно невозможно", - считает Песков.

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