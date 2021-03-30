Строительство Киевской обходной дороги стартует уже летом, завершат проект в течение 4 лет, - "Укравтодор"

Новая обходная дорога вокруг Киева протяженностью около 150 км будет создана на протяжении следующих 4 лет. Это поможет вывести транзитные потоки за пределы столицы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Киевская обходная дорога, которая будет создана в рамках президентской программы "Большая стройка", соединит ключевые трассы, идущие в столицу: М-07 Киев - Ковель, М-06 Киев - Чоп, М-05 Киев - Одесса и Н-01 Киев - Знаменка, а также Н-08 Борисполь - Мариуполь и М-03 Киев - Харьков в обход Броваров.

Отмечается, что обходная дорога будет иметь пять участков. Первый: 35,2 км от дороги Киев - Чоп до Одесской трассы. Второй: 18,1 км от дороги Киев - Ковель - Ягодин до трассы Киев - Чоп. Третий: 22,9 км от Одесской трассы до дороги Киев - Знаменка. Четвертый протяженностью 25,7 км предусматривает строительство моста через Днепр с подходами к трассе Киев - Знаменка и Гора - Рогозов. Пятый участок соединит дорогу Гора - Рогозов с трассой на Харьков.

"В августе 2020 года Служба, как заказчик проектирования КОД, начала работу по разработке проектной документации пяти участков. Первые два участка уже проектируются, в марте 2021 года был объявлен тендер на проектирование еще двух участков - пока продолжается внесение предложений. Тендер на проектирование последнего участка объявим в ближайшее время", - отмечают в "Укравтодоре".

Ожидается, что летом этого года уже у "Укравтодора" будут проекты первых участков. Так, летом 2021 года смогут начать строительство первой очереди. Весь проект Киевской обходной дороги планируют завершить за 4 года.

Как заявлял ранее координатор президентской программы "Большая стройка", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, при условиях достаточного финансирования Укравтодор способен к 2023 году обновить всю сеть общегосударственных дорог (более 20 тысяч км).

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