Нападение на украинских подростков в Австрии совершила банда из семи человек, - посол Щерба

Нападение на украинских подростков в Граце (Австрия) совершила банда из семи человек.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает Цензор.НЕТ.

"Апдейт по событиям в Граце. Почетный консул Украины Фридрих Мьостль находится в прямом контакте с шефом полиции города. Сообщает, что жизнь раненого парня вне опасности. Нападение осуществила целая банда - 7 человек. Относительно мотивов нападения, то полиция исходит из того, что это было ограбление. Розыск злоумышленников продолжается", - написал он.

Напомним, нападение на братьев-украинцев 15 и 17 лет произошло 28 марта. Они дали в интернете объявление о продаже одежды. Потенциальный покупатель предложил им встретиться в подземном переходе. Когда мужчина примерил куртку, братьев окружили несколько человек в масках.

Один из нападавший угрожал братьям пистолетом, другой - ножом. У них потребовали деньги, ценные вещи и принесенную для продажи одежду. Когда старший брат начал сопротивляться, началась драка. Во время инцидента 17-летний подросток получил серьезное ранение ножом, а его младший брат - травмы лица.

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После этого нападавшие скрылись, а старшего подростка госпитализировали. Нападение расследуют полицейские Граца.