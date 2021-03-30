Поступило 689 сообщений о "побочке" после вакцинации от коронавируса. Подавляющее большинство случаев - несерьезные реакции, - Государственный экспертный центр

С начала кампании по вакцинации от коронавируса в Украине, после введения 198,465 тыс. доз препарата CoviShield (AstraZeneca) индийского производства в Государственный экспертный центр (ГЭЦ) поступило 689 карт-сообщений о побочных реакциях после иммунизации.

Автор: Ірина Дашківська