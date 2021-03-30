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Судья КС Кичун пожаловался на большую зарплату: Необоснованно высокая - около 300 тыс. грн в месяц. Это дополнительный элемент ненависти к суду

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Судья КС Кичун пожаловался на большую зарплату: Необоснованно высокая - около 300 тыс. грн в месяц. Это дополнительный элемент ненависти к суду
Судья Конституционного Суда Украины Виктор Кичун считает чрезмерно большой зарплату судей. В среднем она составляет около 300 тысяч гривен.

Об этом говорится в материале РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По словам Кичуна, "необоснованно высокая" зарплата судей порождает неприязнь людей к Конституционному Суду.

"Это, знаете ли, тоже является дополнительным элементом ненависти к судьям КСУ, что они, мол, получают гигантские зарплаты, а выносят такие сомнительные решения", - добавил он.

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Он считает необходимым восстановить доверие к КСУ среди граждан. Этому будут способствовать "справедливые для общества" решения.

"Надо выносить решения, которые объединяют. Я считаю, что таким могло бы стать, например, решение о языке (имеется в виду закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". - Ред.). Чтобы показать сплоченность, чтобы не было групп интересов, чтобы показать, что мы все представители в КСУ от украинского народа", - заявил Кичун.

Напомним, Виктор Кичун был назначен судьей КСУ 18 февраля. Его кандидатуру выдвинула фракция "Слуга народа".

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Андрей Мудрый
    проблема не в уровне зарплат судей! проблема - в коррупции этих органов! ведь по факту им эти 300 000 грн, как мне 100 грн! они ведь все долларовые мультимиллионеры! их всех надо проверять от и до, включая родственников! откуда взялись доходы, машины, недвижимость... и это касается не только судей! иначе коррупцию не победить
  • Revty Vasya
    Та ти шооо??? Воїн в окопі отримує 10 тис + сутку 300 грн за 0. А цей один непотріб отримує як 15 воїнів, і знаходиться не в таких умовах і жре не те що воїни. Так що проблема як раз що і в грошах!
  • VOLVO XC 70
    ключевое в среднем 300 тысяч за просто протирание штанов.... а по факту у Тупого ублюдка Тупицина на руки после оплаты всех налогов и ЕСВ 1 млн. 823 тысячи вот его Зеля типа отстранил а ему капает и капает... а те кто получает сегодня 2000 пенсий на сколько людей хватит зарплаты одного только Типицы????
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