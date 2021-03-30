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Просто вылечить человека от COVID-19 уже недостаточно: случаи "постковидного синдрома" учащаются, - Степанов

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Просто вылечить человека от COVID-19 уже недостаточно: случаи "постковидного синдрома" учащаются, - Степанов
После выздоровления от коронавируса многим украинцам необходима реабилитация, ведь случаи "постковидного синдрома" участились. Теперь фиксируют до 70% различных посткоронавирусных осложнений.

Об этом брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Просто вылечить человека от COVID уже недостаточно. Медики фиксируют до 70% различных постковидных осложнений", - сказал Степанов.

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По словам министра, для решения этой проблемы создана рабочая группа для наработки пакета инициатив по постковидной реабилитации.

"Наработки комплексного лечения легочных осложнений, поражений центральной нервной системы, психологическая реабилитация - наша задача в течение года", - отметил Степанов.

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Просто вылечить человека от COVID-19 уже недостаточно: случаи "постковидного синдрома" учащаются, - Степанов - Цензор.НЕТ 6552
  • Oleksiy Tym
    кстати, что-то перестало быть слышно умников которые кричали, что никакого вируса нет и нас дурят
  • Меркава
    По словам министра, для решения этой проблемы создана рабочая группа для наработки пакета инициатив по постковидной реабилитации.Источник: https://censor.net/ru/n3256384

    Степанов на пляжні шорти почав збирати.
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