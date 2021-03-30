Зеленский и мировые лидеры призывают страны подписать Международный договор о пандемии, - ОП

COVID-19 демонстрирует, почему необходимы совместные действия для создания более надежной международной архитектуры здравоохранения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом говорится в Коммюнике о Международном договоре о пандемии.

"Ни одно правительство или многостороннее агентство не могут справиться с этой угрозой в одиночку. Вопрос не в том, будет ли это, а в том, когда. Вместе мы должны быть более подготовленными, чтобы прогнозировать, предотвращать, выявлять, оценивать и эффективно реагировать на пандемии, обеспечивая высокий уровень координации. Пандемия COVID-19 стала резким и болезненным напоминанием о том, что никто не находится в безопасности, пока все не будут в безопасности", - говорится в коммюнике.

Подписанты стремятся обеспечить общий и равноправный доступ к безопасным, эффективным и недорогим вакцинам, лекарствам и средствам диагностики для борьбы с этой и будущими пандемиями. Иммунизация является глобальным общественным благом, и нам нужно будет как можно быстрее осуществлять разработку, производство и внедрение вакцин.

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"Мы считаем, что страны должны вместе работать над новым международным договором о готовности к пандемии и реагировании на нее. Такое восстановленное коллективное обязательство станет важной вехой в усилении готовности к пандемии на самом высоком политическом уровне. Договор будет основан на Уставе Всемирной организации здравоохранения и с привлечением ключевых организаций в этой сфере, будет поддерживать принцип "здоровье для всех". Имеющиеся инструменты мирового здравоохранения, особенно Международные медико-санитарные правила, станут основой такого договора, обеспечивая прочную и проверенную основу, которую мы сможем развивать и совершенствовать", - отметили в коммюнике.

Документ также должен включать признание подхода "Единственное здоровья", который связывает здоровья людей и животных с нашей планетой. Кроме того, такой документ должен привести к большей взаимной подотчетности и совместной ответственности, прозрачности и сотрудничеству в рамках международной системы с ее правилами и нормами.

"Для достижения этой цели мы будем работать с главами государств и правительств во всем мире и со всеми заинтересованными сторонами, включая гражданским обществом и частным сектором. Мы уверены, что наша обязанность как руководителей государств и международных организаций является обеспечение усвоения миром уроков пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Свои подписи под ним оставили президент Зеленский, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Португалии Антониу Луис Сантуш да Кошта, президент Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Испании Педро Санчес, президенты Сербии, ЮАР, Туниса, Индонезии и лидеры ряда других государств, а также генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус.

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