Минрегион презентовал концепцию реформы архитектурно-строительного контроля
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Кабмина.
"Во время заседания "круглого стола" рассмотрели предложенную Минрегионом концепцию проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию государственного регулирования в сфере градостроительства", которая была разработана и согласована по результатам совещаний проведенных на платформе Минрегиона с участием народных депутатов Украины, ассоциации городов Украины, Офиса простых решений и результатов, Конфедерации строителей Украины и представителей строительного рынка. Данный законопроект направлен на комплексное реформирование сферы градостроительства, принятие которого позволит ввести концептуально новую прогрессивную модель государственного управления в отрасли", - подчеркивается в сообщении.
В Кабмине отметили, что "важным аспектом реформирования является требование построения качественной системы государственного контроля и надзора градостроительной сферы, внедрение института по привлечению юридических лиц к осуществлению градостроительного контроля и их функционального сочетания. Основой проведения общегосударственной реформы градостроительства стала потребность в построении прозрачной, эффективной системы управления в градостроительной деятельности и необходимости поэтапного ослабления механизмов государственного управления".
"Мировой опыт показывает, что нет лучшего способа борьбы с коррупцией, чем создание конкурентной прозрачного рыночной среды, умная регуляция и автоматизация предоставления услуг в соответствующей сфере. Вместе с тем, этот проект Закона является первым этапом реформы. Следующий - внесение изменений в Уголовный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности в сфере градостроительной деятельности ", - отметил Алексей Чернышев.
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