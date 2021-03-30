За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 33 человека, выздоровели - 461, выявили 1422 новых случая, - Кличко. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 1422 новых случая заболевания коронавирусом (всего 161191).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram написал мэр Киева Виталий Кличко.

Так, за прошедшие сутки заболели: 830 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 523 мужчины в возрасте от 19 до 89 лет, 37 девочек от 1 до 17 лет и 32 мальчика от 9 месяцев до 17 лет.

Также за сутки зафиксировано 33 летальных случая от вируса (всего 3367). Госпитализированы 165 больных коронавирусом, при этом 540 пациентов госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмонию.

461 житель Киева преодолел коронавирус (всего 105579).

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Больше всего случаев заболевания обнаружили Деснянском (316), Днепровском (282) и Дарницком (179) районах.