Глава Харьковского окружного админсуда предстанет перед судом за попытку подкупа и давление на судью, - САП

30 марта 2021 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении одного из руководителей Харьковского окружного административного суда по обвинению в предоставлении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"В рамках досудебного расследования установлено, что руководитель суда пыталась оказать давление на одного из судей окружного суда и в дальнейшем попыталась его "подкупить" за принятие решения в пользу коммерческой компании по административному делу по земельному вопросу. Обвинительный акт по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение) направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по сути", - следует из сообщения.

Также напоминается, что 21 сентября 2020 года председатель ХОАС была разоблачена сразу после передачи взятки.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества.

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