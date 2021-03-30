Минздрав потратил уже 40% средств, выделенных на вакцинацию в 2021 году, - Госказначейство

Министерство здравоохранения потратило примерно 1,6 миллиарда гривен (40%) на закупку вакцин от COVID-19 по бюджетной программе по проведению кампании по вакцинации населения.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське, об этом сообщает Государственная казначейская служба в ответ на запрос экспертной организации StateWatch.

Общая сумма программы "Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19" составляет 4 млрд грн. Из этой суммы 2,6 миллиарда гривен на 2021 год предусмотрели на закупку вакцины.

По состоянию на 22 марта из этой суммы потратили 242,6 миллиона гривен. В то же время из специального фонда государственного бюджета выделили 1,38 млрд грн, из которых уже потратили 1,35 миллиарда.

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В целом, согласно бюджетной программы вакцинации, в этом году Минздрав планирует закупить 7,9 млн доз прививок для 3,9 млн человек.

Дополнительно из бюджета в декабря 2020 года заплатили 964,3 миллиона гривен за поставку 1,9 миллиона доз китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac. В общем пока за поставку вакцин в Украине государство заплатило более 2,5 миллиарда гривен.

Цена за одну дозу вакцины, которая предусмотрена бюджетной программой, составляет 504 гривны. Такую же цену заплатили за дозу китайской вакцины CoronaVac. Стоимость дозы индийской вакцины Covishield - неизвестна.

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"Если разделить объем затраченных средств на цену за вакцину, заложенную в бюджетную программу, можно предположить, что уже было закуплено свыше 4,9 миллиона доз для Украины", - отмечают в StateWatch.

В то же время пока что состоялись поставки только 500 000 доз вакцины Covishield, а также 215 000 доз китайской вакцины CoronaVac.

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