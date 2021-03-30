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Вакцина AstraZeneca меняет название на Vaxzevria: Переименование не влечет за собой каких-либо других изменений

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Вакцина AstraZeneca меняет название на Vaxzevria: Переименование не влечет за собой каких-либо других изменений
Компания AstraZeneca переименовывает свою вакцину от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Агентство медицинских продуктов Швеции.

Отмечается, что изменение названия не влечет за собой каких-либо других изменений, но важно, чтобы специалисты по вакцинации в регионах знали об изменении, поскольку информация о продукте, маркировка и упаковка могут выглядеть иначе.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина ожидает поставку 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer в ближайшее время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ожидает поставку 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer в ближайшее время, - совещание у Зеленского

Автор: Богдан Русінко

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  • Вася Неважно dd008ec2
    Путают следы.
  • Дід Трохим
    Фармацевтический отдел управления медицинских технологий, информации и исследований министерства здравоохранения Израиля отказал в регистрации вакцины ICMR / SII-COVISHIELD производства Serum Institute of India Private Limited (Индия) заявка 2020\00453.
  • WiM
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    Степанов закупил шмурдяк CoviShield, который, возможно, похож на исходный. Но - только похож и только возможно.
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