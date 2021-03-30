Вакцина AstraZeneca меняет название на Vaxzevria: Переименование не влечет за собой каких-либо других изменений

Компания AstraZeneca переименовывает свою вакцину от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Агентство медицинских продуктов Швеции.

Отмечается, что изменение названия не влечет за собой каких-либо других изменений, но важно, чтобы специалисты по вакцинации в регионах знали об изменении, поскольку информация о продукте, маркировка и упаковка могут выглядеть иначе.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина ожидает поставку 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer в ближайшее время.

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