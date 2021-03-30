Собрано свыше 100 голосов за отставку Степанова. Его пребывание на посту - преступление против украинского народа, - Рудик

Депутаты фракции "Голос" инициируют отставку министра здравоохранения Максима Степанова. В настоящее время собрано более 100 голосов.

Об этом сегодня заявила лидер партии "Голос" Кира Рудик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

По ее словам, содержание на посту министра здравоохранения Максима Степанова обходится Украине непомерно дорого. Только за семь последних дней его пребывания на посту украинцы уплатили более 2 тысячами жизней, более 30 тысячами госпитализаций, почти 100 тысячами новых инфицированных коронавирусом.

"За год - а сегодня ровно год, как Степанова назначили министром здравоохранения - у него так и не появился план, как противодействовать распространению COVID-19. Партия "Голос" убеждена: оставлять на должности Максима Степанова - преступление против украинского народа. Максим Степанов должен понести персональную политическую ответственность за многочисленные провалы на каждом этапе борьбы с пандемией коронавируса. Любители не смогли спасти страну от пандемии. Они должны уйти и освободить место компетентным и честным людям, для которых важными будут человеческие жизни, а не политические рейтинги", - заявила Рудик.

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Она также уточнила, что депутаты "Голоса" вновь инициируют отставку главы Минздрава, за которую уже собрано более 100 голосов. Кроме этого Рудик зарегистрировала постановление об осуждении бездействия Кабинета министров и других органов государственной власти.

В нем партия, по словам Рудик, призывает персонально премьера Дениса Шмыгаля и министра Максима Степанова немедленно доложить в парламенте об актуальной эпидемиологической ситуации, в частности, о готовности медицинской системы к третьей волне коронавируса, выполнении плана вакцинации и закупке вакцины, а также обеспечении комплекса экономических мер по поддержке предпринимателей.