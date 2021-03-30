Двум террористам из "МГБ ДНР" Орлянскому и Артемову сообщено о подозрении за незаконное удержание людей в подпольной тюрьме "Изоляция", - Офис ГПУ

Украинские правоохранители сообщили о подозрении в участии в не предусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц, двум сотрудникам т.н. "министерства госбезопасности ДНР", которые незаконно удерживали украинских граждан в подпольной тюрьме "Изоляция".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Офиса ГПУ.

"Под процессуальным руководством управления надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Донецкой области и в условиях вооруженного конфликта, Донецкой областной прокуратуры двум участникам незаконного вооруженного формирования РФ заочно сообщено о подозрении в участии в непредусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года и по настоящее время так называемые оперуполномоченные подконтрольного РФ вооруженного формирования "МГБ ДНР" систематически незаконно лишали свободы гражданских лиц и удерживали их на территории бывшего завода "Изоляция" в оккупированном Донецке", - отмечается в сообщении.

Как сообщили Цензор.НЕТ источники в правоохранительных органах, имена подозреваемых - Артемов Михаил Владимирович, 02.07.1981 года рождения, зарегистрированный по адресу: г. Донецк, ул. Гладкова, д. 8., и Орлянский Антон Михайлович, 16.05.1985 года рождения, зарегистрированный по адресу: г. Макеевка, мк-н Солнечный, д. 28 кв. 65

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В Офисе ГПУ заявили, что подозреваемые применяли к гражданам физическое насилие и пытки, в частности пытки электрическим током.

"Установлено около 40 гражданских пострадавших, которые содержались в подпольной тюрьме "Изоляция". Всего сообщено о подозрении 9 лицам, причастным к незаконному содержание украинских гражданских лиц и военных в подпольной застенки", - резюмировали в Офисе Генпрокурора.

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